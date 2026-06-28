Başkan Altay paylaştı! Herkes aynı şeyi söylüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşımla Konya'nın yerli ve yabancı ziyaretçiler üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin yer aldığı videoda, Konya'ya ilişkin samimi değerlendirmeler dikkat çekti.
Videoda konuşan ziyaretçiler, kentin tarihi dokusu, insanları ve mutfağından övgüyle bahsetti. Bir ziyaretçi, "Eskinin yeniyle birleşmesi inanılmaz güzel bir sürpriz oldu." ifadelerini kullanırken, bir diğeri ise "İnsanlar gerçekten çok iyi, yemekler harika." sözleriyle Konya'daki deneyimini anlattı.
Paylaşımda, şehrin kültürel mirası ile modern yaşamın uyumuna vurgu yapıldı.
Dünyanın merkezine yolu düşen herkes aynı şeyi söylüyor:— Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) June 28, 2026
Konya başka güzel. pic.twitter.com/NmlRV0Th5p
ZİYARETÇİLERDEN KONYA'YA ÖVGÜ
Videoda yer alan farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, Konya'nın kendilerinde bıraktığı olumlu izlenimleri dile getirdi. Tarihi atmosfer, misafirperverlik ve zengin mutfak kültürünün öne çıktığı yorumlarda, Konya'nın unutulmaz bir şehir olduğu ifade edildi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"KONYA BAŞKA GÜZEL"
Başkan Altay ise videoyu şu ifadelerle paylaştı:
"Dünyanın merkezine yolu düşen herkes aynı şeyi söylüyor: Konya başka güzel."
Altay'ın paylaşımı, Konya'nın uluslararası ziyaretçiler tarafından da beğeni topladığını ortaya koyarken, şehrin turizm potansiyeline yönelik dikkat çeken bir tanıtım mesajı olarak değerlendirildi.
(Meltem Aslan)