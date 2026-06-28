Konya’da umre heyecanı! Emekli ve gaziler için kura tarihi açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Vefa Umresi” projesi kapsamında ilk çekiliş, 29 Haziran Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla yapılacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Vefa Umresi” projesinde ilk çekiliş heyecanı yaşanacak. Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek çekiliş programında, projeden yararlanacak isimler belirlenecek.
İlk çekiliş Taş Bina'da yapılacak
"Vefa Umresi” projesinin ilk çekilişi, 29 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek. Programa Başkan Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra davetliler ve vatandaşların da katılması bekleniyor.
Vefa Umresi projesinde yeni dönem başlıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Vefa Umresi” projesi kapsamında düzenlenecek ilk çekilişle birlikte, umreye gitmeye hak kazanan vatandaşlar belirlenecek. Programın, Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”