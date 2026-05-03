Bekir Turan
İnternet editörü

Konya için kritik uyarı geldi! Bu hatayı yapmayın

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, hububat üretimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Soylu, son dönemde etkili olan yağışların özellikle yer altı su kaynaklarını olumlu etkilediğini belirterek, "Yağışlı hava kuyularımızı çok rahatlattı” dedi.

SULU TARIMDA BAZI FAALİYETLER AKSADI

Yağışların olumlu etkilerine rağmen sulu tarım yapılan alanlarda bazı aksaklıklar yaşandığını ifade eden Soylu, "Özellikle normal bitki besleme ve ilaçlama faaliyetlerinde gecikmeler oldu” diye konuştu. Önümüzdeki süreçte hava sıcaklıklarının artacağını vurgulayan Soylu, bununla birlikte bitki gelişiminin hızlanacağını söyledi.

AZOTLU GÜBRELEMEDE ZAMANLAMA KRİTİK

Azotlu gübreleme konusunda üreticilere uyarılarda bulunan Soylu, bazı çiftçilerin ikinci azot uygulamasını yağış öncesinde gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak gübrenin su ile verilmesinin daha sağlıklı olacağını dile getiren Soylu, "Hububat ekim alanlarında yağışlı hava kuyularımızı çok rahatlattı fakat özellikle sulu tarımda normal bitki besleme ve İlaçlama faaliyetlerini biraz aksattı, bundan sonra havalar ısınacak bitki gelişimi hızlanacaktır .Bazı çiftçilerimiz ikinci azotları yağış öncesi fırfır ile verdiler ama tanktan su ile vermek daha sağlıklı olacaktır. Azotlu gübrelemede yetersiz kalanlar 1-2 saat kuyuları çalıştırıp ikinci azotları geçikmeden su ile vermeleri yüksek verim potansiyelini kaçırmamak için önemli.'' ifadelerini kullandı.

(Bekir Turan)

