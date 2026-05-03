Konya’da 20 yaşındaki genç kız toprağa verildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Konyalı Seher Duran hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Duran'a olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Merhume Seher Duran'ın cenazesi, 03.05.2026 Pazar günü saat (BUGÜN) 10.00'da Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Hadim Orman İşletme Müdürlüğü Taşkent Orman İşletme Şefliği çalışanı Mehmet Duran'ın kızı olan Seher Duran'ın vefatı, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
(Meltem Aslan)