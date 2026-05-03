KONESOB’da Başkan Muharrem Karabacak Güven Tazeledi

Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (KONESOB), olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, 4 yıllık çalışma faaliyet raporu izlendi.

Ardından genel kurulda kürsüye gelen Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve adayı Muharrem Karabacak,

"Bugün burada böylesine güçlü, köklü, ve büyük bir ailenin neferi olmaktan duyduğum gurur, onur ve heyecanını özellikle belirtmek istiyorum. Derdi Olmayanın sevdası olmaz” dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; Odalarımızın, esnaf ve sanatkârlarımızın her daim yanında olduk. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık. Gece gündüz demeden, 7/24 anlayışıyla esnafımızın derdiyle dertlendik, sevdamıza birlikte yürüdük. Kapısını çalmadığımız esnaf, halini sormadığımız sanatkâr bırakmamaya gayret ettik. İstişare ettik… Dinledik… Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarıyla sorunlara birlikte çözüm ürettik. Ve bugün geldiğimiz noktada, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'mizi projeleri, yenilikçi icraatları ve kurumsallığıyla Türkiye'de örnek gösterilen bir noktaya hep birlikte taşıdık. Ortaya koyduğumuz birlik ruhu ve iletişim anlayışıyla, esnaf ve sanatkârlarımızın güçlü ve gür sesi olduk. Bu süreçte sadece hizmet üretmedik; Birliğimizi de yeniledik, dönüştürdük ve güçlendirdik. Başlattığımız çalışmalarla hizmet binamızı her kesim tarafından tercih edilen, daha modern, daha estetik, daha kullanışlı ve kurumsal bir yapıya kavuşturduk.

2022–2026 yılları arasında ise şehrimizin ve ilçelerimizin gelişimine katkı sağlayacak birçok önemli projede aktif rol üstlendik. Odalarımızla birlikte; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle güçlü iş birlikleri içerisinde çalışmalar yürüttük. Bugün burada sizlerle birlikte yeniden "Bismillah” diyoruz. Yeni bir döneme daha aynı inançla, aynı heyecanla ve aynı kararlılıkla giriyoruz. 83 odamızla, 63 bin Esnaf ve Sanatkârımızla, Başkanlarımız ve yöneticilerimizle, Birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz. Esnafımızın sorunlarının çözümü için çalışmayı sürdüreceğiz. Ahilik kültürünü yaşatacak, gençlerimize güçlü bir gelecek bırakacağız. Çünkü biz; Birlikten doğan güce, istişareye ve dayanışmaya inanıyoruz. Ve en önemlisi; bu teşkilatın duasına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Olağan Genel Kurulumuzun başta Esnaf ve Sanatkâr camiamıza, odalarımıza, Konya'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor; katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste olarak girilen genel kurulda oyların tamamını alan Başkan Muharrem Karabacak güven tazeledi.

Muharrem Karabacak Başkanlığındaki KONESOB'un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Yönetim kurulu asil üyeler; Osman Alp, Kadir Kağnıcıoğlu, Emin Baranok, Feridun Göner, Fikri Kurt, Mehmet Ünlügül, Mehmet Günbaş, Osman Büker.

Yönetim kurulu yedek üyeler; Veli Baranok, Faruk Aydın, Ali Yazar, Süleyman Çevik, Hasan Ünvar, Ahmet Dolmacı, Erdem Öztek, Hüseyin Küçükavcılar, Ali Gökçek.

Denetim kurulu asil üyeler; Abdullah Acıbadem, Muhlis Bülbül, Ali Serdar Uzal, Mehmet Adil, Mustafa Ünver.

Denetim kurulu yedek üyeler; Cemal Kınaç, Mustafa Elmalı, Abdullah Çiftci, Arif Bağcı, Muhittin Sever.

Disiplin kurulu asil üyeler; Veyis Güçlü, Bilal Duvarcı, Muhammet Acar, Abidin Dilber, Ramazan Kuşpınar.

Disiplin kurulu yedek üyeler; Arif Yeşildaş, Ömer bardakçı, Levent Emir, Ahmet Sönmez ve İsmail Yabanoğlu.

Kaynak: Haber Merkezi