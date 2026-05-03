GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,150 TL
EURO
52,850 TL
STERLİN
61,400 TL
GRAM
6.710 TL
ÇEYREK
11.067 TL
YARIM
21.939 TL
CUMHURİYET
43.287 TL
KONYA Haberleri

KONESOB’da Başkan Muharrem Karabacak Güven Tazeledi

KONESOB’da Başkan Muharrem Karabacak Güven Tazeledi

Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (KONESOB), olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, 4 yıllık çalışma faaliyet raporu izlendi. 

Ardından genel kurulda kürsüye gelen Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve adayı Muharrem Karabacak,

"Bugün burada böylesine güçlü, köklü, ve büyük bir ailenin neferi olmaktan duyduğum gurur, onur ve heyecanını özellikle belirtmek istiyorum. Derdi Olmayanın sevdası olmaz” dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; Odalarımızın, esnaf ve sanatkârlarımızın her daim yanında olduk. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık. Gece gündüz demeden, 7/24 anlayışıyla esnafımızın derdiyle dertlendik, sevdamıza birlikte yürüdük. Kapısını çalmadığımız esnaf, halini sormadığımız sanatkâr bırakmamaya gayret ettik. İstişare ettik… Dinledik… Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarıyla sorunlara birlikte çözüm ürettik. Ve bugün geldiğimiz noktada, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'mizi projeleri, yenilikçi icraatları ve kurumsallığıyla Türkiye'de örnek gösterilen bir noktaya hep birlikte taşıdık. Ortaya koyduğumuz birlik ruhu ve iletişim anlayışıyla, esnaf ve sanatkârlarımızın güçlü ve gür sesi olduk. Bu süreçte sadece hizmet üretmedik; Birliğimizi de yeniledik, dönüştürdük ve güçlendirdik. Başlattığımız çalışmalarla hizmet binamızı her kesim tarafından tercih edilen, daha modern, daha estetik, daha kullanışlı ve kurumsal bir yapıya kavuşturduk. 

2022–2026 yılları arasında ise şehrimizin ve ilçelerimizin gelişimine katkı sağlayacak birçok önemli projede aktif rol üstlendik. Odalarımızla birlikte; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle güçlü iş birlikleri içerisinde çalışmalar yürüttük. Bugün burada sizlerle birlikte yeniden "Bismillah” diyoruz. Yeni bir döneme daha aynı inançla, aynı heyecanla ve aynı kararlılıkla giriyoruz. 83 odamızla, 63 bin Esnaf ve Sanatkârımızla, Başkanlarımız ve yöneticilerimizle, Birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz. Esnafımızın sorunlarının çözümü için çalışmayı sürdüreceğiz. Ahilik kültürünü yaşatacak, gençlerimize güçlü bir gelecek bırakacağız. Çünkü biz; Birlikten doğan güce, istişareye ve dayanışmaya inanıyoruz. Ve en önemlisi; bu teşkilatın duasına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Olağan Genel Kurulumuzun başta Esnaf ve Sanatkâr camiamıza, odalarımıza, Konya'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor; katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından seçime geçildi.  Tek liste olarak girilen genel kurulda oyların tamamını alan Başkan Muharrem Karabacak güven tazeledi. 

Muharrem Karabacak Başkanlığındaki KONESOB'un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Yönetim kurulu asil üyeler; Osman Alp, Kadir Kağnıcıoğlu, Emin Baranok, Feridun Göner, Fikri Kurt, Mehmet Ünlügül, Mehmet Günbaş, Osman Büker. 
Yönetim kurulu yedek üyeler; Veli Baranok, Faruk Aydın, Ali Yazar, Süleyman Çevik, Hasan Ünvar, Ahmet Dolmacı, Erdem Öztek, Hüseyin Küçükavcılar, Ali Gökçek. 
Denetim kurulu asil üyeler; Abdullah Acıbadem, Muhlis Bülbül, Ali Serdar Uzal, Mehmet Adil, Mustafa Ünver. 
Denetim kurulu yedek üyeler; Cemal Kınaç, Mustafa Elmalı, Abdullah Çiftci, Arif Bağcı, Muhittin Sever. 
Disiplin kurulu asil üyeler; Veyis Güçlü, Bilal Duvarcı, Muhammet Acar, Abidin Dilber, Ramazan Kuşpınar. 
Disiplin kurulu yedek üyeler; Arif Yeşildaş, Ömer bardakçı, Levent Emir, Ahmet Sönmez ve İsmail Yabanoğlu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER