Konya’nın iki ilçesinde kar başladı!

Konya’da etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek kesimlerden kar haberleri gelmeye devam ediyor. Yalıhüyük ve Bozkır ilçelerinde Mayıs ayında kar yağışı görüldü.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinin Gölcük Yaylası'nda gün içerisinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini göstererek çevreyi beyaza kapladı. Özellikle yüksek mahallelerde görülen yağış, vatandaşlara kış günlerini hatırlattı. Kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Mevsim dışında görülen yağış dikkat çekti
Bozkır ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede doğayı beyaz örtüyle kapladı. Mevsim dışında görülen yağış, bölgede dikkat çekti.
Derbent'te yoğun kar
Konya'daki Derbent Kayak Merkezinde de hatrı sayılır bir kar örtüsü oluştu. Mayıs ayında düşen kar Aladağ'ı beyaza büründü.
Sürücülere uyarılar yapıldı
Soğuk havanın etkisiyle birlikte görülen kar yağışı, bölgede kısa süreli şaşkınlığa neden olurken, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım sağlayan sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”