KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2018/1 Talimat

Konu : Tasfiyenin bittiğinin ilanı

Konya İli, Ilgın İlçesi, Karaköy Mah, Cilt No:40, Hane No:9 ve Sıra No:36 de nüfusa kayıtlı İbrahim ve Esme den olma, 17.12.1962 doğumlu, 535*****852 TC kimlik numaralı 10.05.2017 tarihinde vefat eden müteveffa BEKİR ÖZKARA'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017416 Esas 2017/499 Karar sayılı ilamı ilere'sen TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi karar verildiği,Dosyamızdan yapılan araştırma sonucu, müteveffanın adına kayıtlı mal varlığı açık artırma ile satılmış paraya çevrilmiş alacaklılara dağıtılmış ve başkaca yapılacak işlem kalmadığından tasfiye işlemlerine son verilmiş,2004 sayılı İİK nunun 217. Maddesi gereğince tereke alacaklıları tarafından ilandan itibaren otuz gün içinde iflasa müteallik muamelelerin takibine, devam edilmesinin istenmemesi halinde iflasının kapatılacağı,İİK nunun 254/3 maddesi gereğince,TASFİYENİN KAPATILMASINA karar verildiği ilan olunur.