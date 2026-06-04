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EĞİTİM Haberleri

Konya’da 18 bin 800 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da 18 bin 800 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Mayıs ayında binlerce vatandaş ve öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

TRAFİK BİLİNCİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

"Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi" faaliyetleri kapsamında, trafik kurallarına uyulması, güvenli sürüş teknikleri ve yayaların trafikte dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

9 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ EĞİTİME KATILDI

1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde toplam 9 bin 46 vatandaşa trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitimlerde sürücülere trafik kurallarının önemi ve güvenli sürüş alışkanlıkları anlatıldı.

9 BİN 754 ÖĞRENCİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ ANLATILDI

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca 9 bin 754 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Böylece Mayıs ayı içerisinde toplam 18 bin 800 kişiye ulaşılırken, çocuk ve gençlerde trafik bilincinin artırılması hedeflendi.

(Bekir Turan)

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