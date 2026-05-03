Trump’tan İran’a sert mesaj: Bedel ödemediler

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’ye sunduğu yeni barış planını inceleyeceğini ancak olumlu bakmadığını belirtti. Trump, İran’ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.
ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
"İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim" diyen Trump, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.
Trump, paylaşımında, "(Bunlar) göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadesini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.
IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verilmişti.
