Katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 72 bin 996’ya yükseldi
Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 996’ya ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 16 yaralının getirildiği belirtildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 986 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 138 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 996'ya, yaralı sayısının 173 bin 246'ya yükseldiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
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