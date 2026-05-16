Katil İsrail’in Gazze’ye saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) tarafından açılan ateş sonucu Gazze Şeridi’nde 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin batısında yer alan Şifa Caddesi'ndeki El-Vahde Apartmanı yakınlarında sivil bir araca İsrail İHA'sı tarafından saldırı düzenlendi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'sından açılan ateşte 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 870 kişi öldü, 2543 kişi yaralandı, 771 kişinin cansız bedeni de enkaz altından çıkarıldı.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 757'ye ulaşırken, yaralı sayısının ise 172 bin 645'e yükseldiği bildirildi.
