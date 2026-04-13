Trump’tan İran’a “abluka’’ tehdidi: Yaklaşanlar derhal imha edilecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasına ait 158 geminin imha edildiğini belirterek, ABD blokajını ihlal etmeye çalışacak her türlü unsurun derhal yok edileceği uyarısında bulundu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran donanmasının büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiğini iddia etti.
İran'a ait 158 geminin "deniz dibinde yattığını" savunan Trump, halihazırda vurulmayan unsurların ise "hızlı saldırı gemileri" olarak adlandırılan küçük tekneler olduğunu, bunları o dönemde ciddi bir tehdit olarak görmediklerini ifade etti.
"Derhal imha edilecekler"
ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerine ve uygulanan ablukaya ilişkin sert mesajlar veren Trump, kalan küçük teknelerin ABD operasyon alanına yaklaşması durumunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.
Trump, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı öldürme sistemi kullanılarak derhal imha edileceklerdir. Bu hızlı ve acımasız bir işlemdir." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu ile mücadele vurgusu
Açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki verilere de değinen Trump, okyanus veya deniz yoluyla ABD'ye girmeye çalışan uyuşturucuların yüzde 98,2'sinin durdurulduğunu ileri sürdü.
Trump, bu alandaki "öldürme sistemi" olarak nitelendirdiği yöntemin, askeri angajman kuralları çerçevesinde İran unsurlarına karşı da uygulanacağının sinyalini verdi.
