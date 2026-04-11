ABD ve İran müzakerelerinde ilk gün tamamlandı

ABD ile İran arasında imzalanan iki haftalık ateşkes sonrası Pakistan’da başlatılan müzakerelerin ilk gün sonra ererken tarafların kilit konularda yazılı metin alışverişine başladığı aktarıldı.

Barış için umutlar hiç olmadığı kadar fazla. ABD ile İran 42 günlük savaşın ardından iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın hemen ardından ise savaşla bölünen müzakereleri tekrar başlatma kararı alındı.

İSLAMABAD'DA BİR ARAYA GELDİLER

ABD ile İran heyetlerinin müzakere adresi bu sefer Pakistan'ın başkenti İslamabad oldu. Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti katılırken ABD heyetinde ise Başkan Yardımcısı JD Vance ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

GÖRÜŞME TOPLAM 6 SAAT SÜRDÜ

Görüşmelerin ilk turu geçtiğimiz dakikalarda sona ererken toplantının toplam 6 saat sürdüğü belirtildi. Müzakerelerin kaç gün boyunca devam edeceği konusundaki belirsizlik de devam ediyor.

YAZILI METİN ALIŞVERİŞİNE BAŞLANDI

Öte yandan görüşmenin sona ermesinin ardından İran basınından bazı iddialar ortaya atıldı. Haberlerde tarafların kilit konularda yazılı metin alışverişine başladığı bildirildi.

ROZET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmelerde, İran heyetindeki "rozet detayı" dikkati çekti. İran heyetinin taktığı rozetlerde Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney'in fotoğraflarının olduğu görüldü. Heyetin hepsinin siyah takım elbise giymesi de görüşmenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

KİLİT KONULAR ANLAŞMAZLIĞA NEDEN OLUYOR

Öte yandan bölgede bulunan kaynaklar, taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlıkların Hürmüz Boğazı ve Lübnan konusu olduğunu aktarıyor. Nükleer kapasite konusu da heyetlerin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

