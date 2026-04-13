İran: ABD-İsrail saldırılarında 942 okul zarar gördü

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, “ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar sonucunda 942 okul zarar gördü” dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören okullar ile sivil yapılara ilişkin bilgi verdi. Saldırılarda 942 okulun zarar gördüğünü ve bunlardan 18'inin tamamen yıkıldığını kaydeden Muhacerani, zarar gören okulların yenilenmesi için 2-3 ay gibi bir vakte ihtiyaç olduğunu söyledi. Muhacerani, "Saldırılarda 100 bini konut, 20 bin 500'ü ticari alan ve 339'u sağlık merkezi olmak üzere toplamda 125 bin 640 sivil birim hasar gördü” ifadelerini kullandı.

Zarar gören sivil birimlerin yenilenmesi için ise 3-24 ay arası bir sürenin öngörüldüğünü vurgulayan Muhacerani, saldırılarda evleri zarar gören vatandaşların evlerini yenilemek için konut kredisi imkanından faydalanabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

