9 yaşındaki oğlunu yıllarca minibüste kilitli tuttu
Fransa’nın Hagenbach köyünde komşuların ihbar sonrası arama yapılan minibüste 9 yaşında bir çocuk bulundu. 2024 yılından bu yana babası tarafından araçta kilitli tutuluğu öğrenilen çocuk devlet korumasına alınırken, baba gözaltına alındı.

Fransa, dünya kamuoyunu sarsan bir olaya sahne oldu. Ülkenin doğusundaki Hagenbach köyü, son yılların en sarsıcı çocuk istismarı vakalarından birine ev sahipliği yaptı. 

Associated Press'in (AP) haberine göre, pazartesi günü bir komşunun minibüsten çocuk sesleri geldiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçen polis memurları, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. 

2 YIL BOYUNCA MİNİBÜSTE KİLİTLİ TUTULDU 

Ekipler 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu, çöplerin ve dışkıların içinde, çıplak ve cenin pozisyonunda buldu. Çocuğun 2024 yılından bu yana babası tarafından minibüste kilitli tutulduğu ortaya çıktı. 

Yetersiz beslenme ve uzun süre oturur pozisyonda kaldığı için yürüyemediği öğrenilen çocuğun, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

'KORUMAK İÇİN YAPTIM'

Gözaltına alınan babanın ifadesinde ise, oğlunu sevgilisinin psikiyatriye göndermek istemesinden korumak için böyle bir önlem aldığını söylediği öğrenildi. Ancak yapılan incelemler sonrası çocuğun daha önce herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığına dair kaydın bulunmadığı ortaya çıktı.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI 

Öte yandan çocuğun 12 yaşındaki kız kardeşi ile babanın sevgilisinin 10 yaşındaki kızının sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındığı bildirildi. Fransa'da infiale neden olan olay hakkında başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

