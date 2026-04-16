ABD Suriye’deki son askeri üssü Kasrek’ten çekildi

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisinin, Suriye resmi haber ajansı SANAda yayımlanan açıklamasına göre, Suriye ordusu birlikleri, uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Haseke kırsalındaki Kasrek Hava Üssü'nü devraldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerinin tahliyesinin ardından terör örgütü YPG'ye bağlı unsurlar üssün içindeki bazı araçları ateşe verdi.
Kasrek Hava Üssü daha sonra Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
ABD ordusu halihazırda Kamışlı ve Haseke'de güvenlik ofisleri ile İstirahat el-Vezir Üssü'nde varlığını sürdürüyor.
