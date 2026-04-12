ABD Başkanı Donald Trump, “İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız.“ dedi.

Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ABD donanmasının "Hürmüz Boğazı'na girmeye ya da oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacağını" belirtti.

"İran, Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdi ve bunu bilerek yerine getirmedi" diyen ABD Başkanı, "Donanmamıza, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim. Yasa dışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır. Aynı zamanda İranlıların boğazlara yerleştirdiği mayınları da yok etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak"

Donald Trump ayrıca, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmadığını belirterek, "En başından beri, yıllar önce de söylediğim gibi, İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak." mesajını verdi.

