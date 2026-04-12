Trump: İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız
- Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, “İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız.“ dedi.
Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ABD donanmasının "Hürmüz Boğazı'na girmeye ya da oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacağını" belirtti.
"İran, Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdi ve bunu bilerek yerine getirmedi" diyen ABD Başkanı, "Donanmamıza, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim. Yasa dışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır. Aynı zamanda İranlıların boğazlara yerleştirdiği mayınları da yok etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
"İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak"
Donald Trump ayrıca, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmadığını belirterek, "En başından beri, yıllar önce de söylediğim gibi, İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak." mesajını verdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”