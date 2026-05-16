Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’nın bir ilçesinde bulundu! Tam 60 gün sonra 651 metrede ulaşıldı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışmalarında 651 metre derinlikte 48 derece sıcak suya ulaşıldı.

60 gündür süren sondajda sevindirici sonuç

Mahallede yaklaşık 60 gündür devam eden sondaj çalışmaları sonucunda sıcak su kaynağı tespit edildi. Elde edilen suyun sıcaklığının 48 derece olduğu bildirildi.

Muhtardan teşekkür açıklaması

Şenol Özmen, mahalle adına önemli bir gelişme yaşandığını belirterek çalışmalarda emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Teknik inceleme süreci başlayacak

Bölgede bulunan sıcak suyun kullanım alanı ve potansiyelinin belirlenmesi için teknik incelemelerin yapılacağı, ardından değerlendirmenin netleşeceği öğrenildi.

