Akşehir’de meyve bahçelerinde fenolojik takip sürüyor

Cumali Özer
Muhabir
Akşehir İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından ilçedeki meyve bahçelerinde fenolojik gözlemler düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen saha çalışmalarında bitkilerin gelişim aşamaları, çiçeklenme durumları ve iklim koşullarının üretim üzerindeki olası etkileri detaylı şekilde takip ediliyor.

Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Elde edilen veriler doğrultusunda üreticiler bilgilendirilirken, ihtiyaç duyulan durumlarda teknik öneri ve yönlendirmelerde bulunuluyor.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması amacıyla sahadaki çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Akşehir İlçe Müdürlüğü'nün, üreticilerin her aşamada yanında olmaya ve tarımsal faaliyetleri yerinde izlemeye devam ettiği belirtildi.

(Cumali Özer)

