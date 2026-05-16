Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da evlilik, kira, asker harçlığı… Hesaplarınızı kontrol edin: 186 milyon TL yatırıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek çalışmaları kapsamında önemli bir ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla sosyal belediyecilik alanında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

49 BİNDEN FAZLA VATANDAŞA DESTEK

Yapılan açıklamaya göre; daha önce başvuru yapan toplam 49 bin 319 kişinin hesabına 186 milyon 377 bin 509 TL tutarında sosyal destek ödemesi yatırıldı. Desteklerin vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Ödemelerin;

Sosyal kart desteği, evlilik desteği, kira desteği, bebek desteği, asker harçlığı desteği, eğitim destekleri başlıkları altında gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkan Altay açıklamasında, Konya'nın sosyal dayanışma konusunda örnek şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Konya Modeli Belediyecilik” her alanda olduğu gibi sosyal destek alanında da her zaman önde.  Sosyal Kart, Evlilik, Kira, Bebek, Asker Harçlığı Destekleri ve Eğitim Destekleri olmak üzere (daha önce başvuru yapan) toplam 49.319 hemşehrimizin hesabına 186.377.509 TL yatırdık. Bereketli olsun. Allah devletimizi daim etsin."

