Konya dahil 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 24 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 24’ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçları kapsamında yakalanıp, adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 24'ü tutuklandı.

Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol tedbiri kararı ile serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Zanlılardan 91'i yakalanmış, 44'ünün yurt dışında olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, söz konusu suçlardan 8,7 milyar lira gelir sağlandığı, 8 şirket üzerinden 1,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği iddiasıyla ilgili 45'i adliyeye sevk edilmişti.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konulmuştu.

Kaynak: AA

