Konya’nın 4 mahallesine su verilmeyecek! Duyuru yapıldı

Konya'da bazı mahalleleri etkileyen su kesintisinin nedeni belli oldu. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Selçuklu ilçesinde meydana gelen ana isale hattı arızası nedeniyle belirli bölgelerde geçici su kesintisi yaşandığını duyurdu.
ANA İSALE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ
KOSKİ tarafından yapılan açıklamada, Parsana Mahallesi'nde Baykara ve Dikilitaş sokaklarının kesişim noktasında bulunan 1100 milimetrelik çelik boru ana isale hattında ani bir arıza oluştuğu belirtildi. Ekiplerin bölgede onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
SU KESİNTİSİ GECE YARISINA KADAR SÜRECEK
Yetkililerden alınan bilgiye göre, çalışmaların tamamlanmasına kadar bazı mahallelere su verilemeyecek. Kesintinin bu gece saat 24.00'e kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
4 MAHALLE KESİNTİDEN ETKİLENECEK
KOSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisinden Sancak, Kosova, Beyhekim ve Parsana mahalleleri etkilenecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.
