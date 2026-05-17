Konya’dan Adana’ya uzanan korkunç cinayet! Keserle öldürmüştü: YENİ GELİŞME
Adana’nın Kozan ilçesinde arkadaşı tarafından keserle darbedilerek ağır yaralanan Muhammet Hasan Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalanıp tutuklandı.
Olay, 12 Mayıs'ta ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Özel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yapmak için Konya'dan Adana'nın Kozan ilçesine geldiği öne sürülen Muhammet Hasan Koca ile M.A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.G., keserle Koca'yı darbederek ağır yaraladı.
Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Koca, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Antalya'da yakalandı
Araştırma başlatan polis, Muhammet Hasan Koca'nın, M.A.G. ile birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. M.A.G.'nin kaçtığını tespit eden polis, evde yaptığı incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirdi.
Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli M.A.G., Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, 14 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhammet Hasan Koca ise, 15 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
