Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hafta sonu ve gelecek hafta pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bayram süresince, Türkiye genelinde parçalı çok bulutlu bir hava ile büyük bölümünde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü ve bayram boyunca sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, arife günü yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayramın birinci gününde Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü gününde de Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bayramın dördüncü gününde ise Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

 

Kaynak: AA

