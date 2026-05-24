Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, Konya-Ankara yolu üzeri, Öğretmenevleri kavşağında Emin B. Ç. idaresindeki otomobil ile Hakan A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç. yara almazken Kulu'da esnaf olan sürücü Hakan A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan A. buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara'daki sevk edileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Cumali Özer)