Türkiye'de yargı süreçlerini hızlandırmayı ve sistemdeki aksaklıkları gidermeyi amaçlayan düzenlemeyle ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 12. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar...

12. Yargı Paketi çıktı mı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı son açıklamalarda "İnfaz düzenlemesi 11. Yargı paketinde yapılmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama 12. Yargı paketinde olup olmayacağını ve Meclis'ten geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. 12. yargı paketinde başka önceliklerimiz var " dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlerin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerilerinin çok kıymetli olduğunu, konuyla ilgili çalıştıklarını belirterek, "12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada "İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi'nde adımlar atacağız." dedi.

Ticari davalar ve iş davalarına düzenleme

Bakan Gürlek, özellikle iş dünyasını doğrudan ilgilendiren ticari ve iş davalarının uzun sürmesinin sistemde önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, bu alanlarda çözüm sağlayacak adımların yeni paket kapsamında atılacağını ifade etti.

Avukatlara yönelik düzenlemeler gündemde

Türkiye genelinde yaklaşık 209 bin avukat bulunduğunu hatırlatan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yani yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli" dedi. Avukatların ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılara da değinen Gürlek, "12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyonun üstünde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek'' dedi.

Paket yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin daha önce Meclis'e sunulduğunu ancak eksiklikler nedeniyle geri çekildiğini açıkladı. Bakan Gürlek "11. Yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklik olduğunu hissettim. Adalete güven neden eksik deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 12,5 milyon dosyanın bulunduğuna dikkat çeken Gürlek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımları atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi, ama vatandaşımız mutlaka hâkim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Boşanma davaları ve temyiz süreci değişebilir

Uzun süren boşanma davalarının da gündemde olduğunu belirten Gürlek "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanmasını getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu" dedi.

İnfaz düzenlemesi ve af var mı?

Akın Gürlek "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi