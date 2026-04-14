Konyaspor–Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tümosan Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanıyor. 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele için bilet satış süreci başlıyor.

ÖN SATIŞ DETAYLARI

Karşılaşmanın biletleri, 14 Nisan Salı günü saat 16.00 itibarıyla 2025-2026 sezonu kombine sahibi taraftarlar için ön satışa sunulacak. Kombine sahipleri bu süreçte tüm kategorilerden indirimli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacak.

GENEL SATIŞ VE SATIN ALMA

Biletler, 17 Nisan Cuma günü saat 11.00'den itibaren genel satışa açılacak. Taraftarlar biletlerini passo.com.tr adresinden ve Passo gişelerinden temin edebilecek.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER