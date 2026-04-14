Erzurumspor ne zaman kuruldu? Erzurumspor’un 2025 – 2026 sezonu Teknik Direktörü kim? Erzurumspor 2025 – 2026 Futbolcuları kim?

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Erzurumspor, 24 Mart 1972 tarihinde kurularak spor hayatına adım attı. 2005 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınan kulüp, bu süreçte “Erzurum Büyükşehir Belediyespor” adını aldı. Peki, köklü bir geçmişe sahip olan Erzurumspor’un 2025-2026 sezonu Teknik Direktörü kimdir? Erzurumspor 2025-2026 yıllarında hangi teknik ekip ile mücadele ediyor?
2014'te yapılan kongreyle "Büyükşehir Belediye Erzurumspor” ismini alan kulüp, son olarak Ağustos 2022'de "Erzurumspor Futbol Kulübü” adıyla yoluna devam etme kararı aldı. "Dadaşlar” ve "Palandöken Kartalları” lakaplarıyla bilinen Erzurum temsilcisi, binlerce taraftarıyla Türk futbolunda önemli bir yer edinmiş durumda.
Erzurumspor'un teknik direktörü ve başkanı kimdir?
2025-2026 sezonunda 1. Ligde mücadele eden Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü Serkan Özbalta yürütüyor. Kulüp başkanlığı görevini Ahmet Dal üstlenirken, onursal başkanlık görevini ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sürdürüyor.
Erzurumspor 2025 – 2026 sezonunda hangi oyuncularla yoluna devam ediyor?
2025-2026 sezonunda Erzurumspor'un oyuncu kadrosu ve teknik ekibi de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Erzurumspor'un oyuncuları şunlardır:
Matıja Orbanıc
Ali Ülgen
Amar Gerxhalıu
Yakup Kırtay
Guram Gıorbelıdze
Brandon Baıye
Mustafa Fettahoğlu
Gıovannı Crocıata
Murat Cem Akpınar
Martin Vlamıdır Rodriguez Torrejon
Eren Tozlu
Köklü geçmişi ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Erzurumspor, 2025-2026 sezonunda da 1. Lig'de üst sıraları hedefleyerek yoluna devam ediyor.
