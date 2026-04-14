Akhisarlı pedallar Konya’da 3 günde 5 madalya kazandı

Pist bisikleti puanlı liginin 1. ayağı, 11-12 Nisan tarihlerinde Konya’da gerçekleştirildi. Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekerek toplamda 5 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Konya'da 11 Nisan'da yapılan 200 metre sprint yarışında U13 kadınlar kategorisinde mücadele eden Hilal Kaymaz, güçlü rakiplerini geride bırakarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Ligin ikinci günü olan 12 Nisan'da ise başarı serisini sürdüren Kaymaz, 500 metre zamana karşı yarışında üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı gün gerçekleştirilen scratch yarışında ise üstün performans sergileyen genç sporcu, U13 kadınlar kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı. Başarılı sporcu Hilal Kaymaz Konya'da yarışları 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.

Scratch yarışında U13 kadınlar kategorisinde mücadele eden bir diğer Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Miray Akcan da üçüncü olarak bronz madalya elde etti. U15 kadınlar kategorisinde yarışan Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş ise scratch yarışında üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen derecelerin ilçede bisiklet sporuna verilen emeğin karşılığı olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Oktay, kulübün sponsorluğunu üstlenen Alper Alhat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün de sporcularının elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını ifade ederken, sponsorları Bilal Kurulay'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA