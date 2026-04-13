KONYA Haberleri

Konyalı eski dekan hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Prof. Dr. M. Ercan Artan'ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Köksal, merhum Artan'ın hem akademik alanda hem de vakıf çalışmalarında önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

AKADEMİ VE VAKIF DÜNYASINA KATKILARI

Başkan Köksal, Prof. Dr. Artan'ın özellikle İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndaki görevleriyle akademiye büyük hizmetler verdiğini ifade etti. Aynı zamanda vakıfçılık alanında da örnek bir isim olduğunu belirtti.

"ÖNDERİM VE HOCAMDI”

Köksal mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Hemşerimiz, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. M. Ercan Artan'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Çok iyi bir vakıfçı ve Akşehirliydi. Vakıfçılık yolunda hocam ve önderimdir. Aksev ve Akşehir Akademisi Vakfı yaşadıkça Ercan Hocamın amel defteri kapanmayacaktır inşallah. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Prof. Dr. Artan'ın vefatı, başta Akşehir olmak üzere akademik camiada büyük üzüntü yarattı. Hemşehrileri ve meslektaşları, Artan'ın bıraktığı izlerin uzun yıllar hatırlanacağını dile getirdi.

(Meltem Aslan)

