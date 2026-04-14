Lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 17 yaşındaki bir öğrenci, girdiği lisede etrafa rastgele ateş açarak çoğu öğrenci 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Uğur Şıldak, saldırganın intihar ettiğini açıkladı.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Çevreye rastgele ateş açan saldırgan, olayda aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı.
ÖĞRENCİLERİ REHİN ALDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırgan rastgele ateş açtıktan sonra okul içerisinde girerek öğrencileri rehin aldı.
VALİ AÇIKLADI: SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın okulun eski öğrencisi olup 2007 doğumlu olduğunu dile getirdi.
Şıldak, saldırganın kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.
Saldırganın daha önce arkadaşıyla tartıştığı ve pompalı tüfekle okula geldiği belirtiliyor. Saldırgana çağrı yapıldığı ve elinde tüfekle okul içerisinde olduğu ifade edildi.
Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.
GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI
Saldırıya ilişkin konuşan görgü tanığı, saldırganın 17-18 yaşlarında çocuk olduğunu dile getirdi.
Uzun namlulu silahla lise bahçesine girdiğini ifade eden görgü tanığı, "Önce bahçede sonra ise okula Direkt rastgele ateş açtı." dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”