GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,752 TL
EURO
52,230 TL
STERLİN
60,182 TL
GRAM
6.808 TL
ÇEYREK
11.626 TL
YARIM
23.102 TL
CUMHURİYET
45.740 TL
SPOR Haberleri

Süper Lig’de zirvede son durum ve kalan maçlar
Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında iki puan bırakması sonrasında şampiyonluk yarışında işler bir hayli karıştı. İşte zirvede son durum...

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 68 yaparken Kocaelispor ise 35 puana ulaştı.

SON 5 HAFTAYA GİRİLDİ

Alınan bu sonuç sonrası ise Süper Lig'de zirvede işler bir hayli kızıştı. Galatasaray liderliğini sürdürse de puan farkı azaldı. 2025-2026 sezonunun bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken, takımların kalan maçları ve puan durumu şu şekilde:

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN MAÇLARI

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI

Samsunspor (D)

Karagümrük

Gaziantep FK (D)

Trabzonspor

Rizespor (D)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
