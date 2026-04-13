Süper Lig’de zirvede son durum ve kalan maçlar

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 68 yaparken Kocaelispor ise 35 puana ulaştı.
SON 5 HAFTAYA GİRİLDİ
Alınan bu sonuç sonrası ise Süper Lig'de zirvede işler bir hayli kızıştı. Galatasaray liderliğini sürdürse de puan farkı azaldı. 2025-2026 sezonunun bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken, takımların kalan maçları ve puan durumu şu şekilde:
GALATASARAY'IN MAÇLARI
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN MAÇLARI
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği
BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI
Samsunspor (D)
Karagümrük
Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Rizespor (D)
Kaynak: Haber Merkezi