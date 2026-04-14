Konya’da deprem oldu!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sarıcalar mevkiinde 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aynı sarsıntıya ilişkin AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 1.2 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 5.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Merkez üssü Selçuklu olan deprem, düşük şiddeti nedeniyle çok fazla hissedilmezken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Depreme ilişkin açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şehrimizde deprem sarsıntısını hisseden hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah afetlerden muhafaza etsin" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
(Meltem Aslan)