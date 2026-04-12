Konyaspor-Karagümrük mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu!

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, ligdeki konumunu güçlendirmek isterken, konuk ekip ise hayatta kalma mücadelesi veriyor.

TAKIMLARIN FORM DURUMU VE HEDEFLERİ

Yeşil-beyazlılar sezonun bu bölümünde topladığı 31 puanla 12. sırada yer alıyor. İç sahada son haftalarda toparlanma sinyali veren Konyaspor, önceki 12 maçlık sürece kıyasla daha iyi bir performans yakalamayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı ekip ise yalnızca 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Deplasmanda oynadığı son 32 maçta da gol yiyen Fatih Karagümrük, bu alandaki kötü serisini sonlandırmak istiyor. Buna rağmen son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral bulan ekip, umutlarını sürdürmek adına sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

REKABETTE DENGE VE MUHTEMEL KADROLAR

Konyaspor, rakibini Süper Lig'de ilk kez ağırladığı karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı. Ancak sonrasında oynanan üç maçta galibiyet alamadı. Bu mücadele, ev sahibi için kötü seriyi sonlandırma fırsatı anlamına geliyor.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.

Konyaspor-Karagümrük mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu​:

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Jin-ho, Adil, Berkan, Marko,Melih, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde, Berkay, Bartuğ, Babicka, Serginho, Larsson

(Ali Asım Erdem)

X
