Konyaspor’dan sağlık açıklaması! O isim Karagümrük maçında yok

Konyaspor, oyuncusu Yhoan Andzouana hakkında önemli bir sağlık raporu paylaştı. Kulüp doktoru Oğuzcan Gökçay tarafından yapılan açıklamada, futbolcunun antrenman sırasında yaşadığı sakatlığın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
HAMSTRING SAKATLIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Andzouana'nın sol arka adalesinde (hamstring) zorlanma ve ödem tespit edildiği belirtildi. Sağlık ekibi tarafından oyuncunun tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK
Sakatlığı nedeniyle Andzouana'nın Fatih Karagümrük karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Oyuncunun sahalara dönüş sürecinin tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacağı öğrenildi.
(Ali Asım Erdem)