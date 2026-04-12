GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,660 TL
EURO
52,264 TL
STERLİN
60,220 TL
GRAM
6.871 TL
ÇEYREK
11.733 TL
YARIM
23.316 TL
CUMHURİYET
46.163 TL
SPOR Haberleri

Aleksandar Stanojevic: “Böyle kolay goller yediğimiz için şu anda sonuncuyuz’’

Aleksandar Stanojevic: “Böyle kolay goller yediğimiz için şu anda sonuncuyuz’’
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Konyaspor’a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Böyle kolay goller yediğimiz için şu anda sonuncuyuz“ dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Bugün bence bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik. Çünkü maçı iyi kontrol ettik. Duran toplardan olsun, kontralardan olsun çok basit goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için de şuan da sonuncuyuz. Ama bugün gerçekten iyi oynadık. Böyle kaybetmeyi hiç hak etmedik" ifadelerini kullandı. 

Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic pes etmeyeceklerini belirterek, son maça kadar ligde kalmak için mücadele edeceklerini söyledi. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
