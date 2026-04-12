MAÇ SONUCU | Konyaspor 3- 0 Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Oğuzhan Aksu görev yaptı.
İLK 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Jin-Ho, Uğurcan, Adil, Berkan, Marko, Melih, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer.
Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Bartuğ, Berkay, Verde, Larsson, Çağtay, Esgaio, Serginho, Babicka.
İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR;
Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.
10' Ofsayt! Oguzhan Aksu Konyaspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.
21' Gol! Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda Blaz Kramer ile öne geçti. 1-0.
21' Konyaspor | Gol pasını veren isim Enis Bardhi.
28' Goldeki asistin sahibi Jo Jin-ho.
28' Gol! Konyaspor farkı açıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında golü atan oyuncu Jackson Muleka. 2-0.
35' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Konyaspor takımında şutu çeken oyuncu Enis Bardhi.
38' Konyaspor | Sarı kart! Oguzhan Aksu sarı kartını Melih Ibrahimoglu için kullandı.
İLK YARI SONUCU Konyaspor 2- 0 Karagümrük
Maçın ikinci yarısı başlama vuruşuyla başladı.
59' Fatih Karagümrük Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Fatih Karagümrük İstanbul takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
59' Fatih Karagümrük Taç
61' Konyaspor Oyuncu değişikliği! Ilhan Palut oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Riechedly Bazoer, çıkan oyuncu Jo Jin-ho.
76' Konyaspor Taç
76' Konyaspor Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi takım atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.
76' Fatih Karagümrük İstanbul takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Daniele Verde, giren oyuncu Baris Kalayci.
81' Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Konyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Sander Svendsen, sahayı terk eden oyuncu Enis Bardhi.
81' Oyuncu değişikliği! Konyaspor için oyuncu değişikliği. Melih Ibrahimoglu çıkan oyuncu, Diogo Goncalves giren oyuncu.
82' Konyaspor takımı golü bulabilirdi ama Berkan Kutlu çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
86' Sarı kart! Fatih Karagümrük İstanbul takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Igor Lichnovsky.
90'+2 Konyaspor Gol! Konyaspor golü bulan taraf. Skor şimdi 3-0. Diogo Gonçalves
90'+5 Konyaspor takımı Blaz Kramer ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.
90'+6 Ofsayt! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Fatih Karagümrük İstanbul takımı oldu.
MAÇ SONUCU Konyaspor 3- 0 Karagümrük