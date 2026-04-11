Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında heyecan Konya’da devam ediyor. Yeşil-beyazlıların evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacağı mücadelenin başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri, futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki Konyaspor - Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük FK maç hakemi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli buluşmasında Konyaspor ve Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'de haftanın kritik maçlarından biri olan Konyaspor - Fatih Karagümrük karşılaşması için geri sayım başladı. Maç ne zaman ve saat kaçta oynanacak? MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Ligde geride kalan 28 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, topladığı 20 puanla son sırada yer alıyor. Ancak kırmızı-siyahlı ekip, son 4 maçta hanesine yazdırdığı 7 puanla rakipleriyle arasındaki puan farkını bir nebze olsun kapatmayı başardı. Deniz Türüç Karagümrük maçında yok Konyaspor'da sarı kart sınırında bulunan Deniz Türüç Samsunspor karşılaşmasında gördüğü kart sebebiyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Fatih Karagümrük't ise, Zecorner Kayserispor deplasmanında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Matias Kranevitter, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan takımda Ivo Grbic ile Ricardo Esgaio da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak ikas Eyüpspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. (Cumali Özer)

