Konyasporlu futbolcular polis üniformaları giyerek asayişe çıktı

"Anlaşıldı merkez…” notuyla paylaşılan etkinlikte yeşil-beyazlı futbolcular, polis üniforması giyerek emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev üstlendi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda futbolcular, polislerin günlük mesai düzenini yakından tanıma imkânı buldu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü de kutlanarak emniyet mensuplarına teşekkür edildi.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran etkinlik, taraftarlar tarafından da ilgi ve beğeniyle karşılandı.
"Anlaşıldı merkez..."— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) April 11, 2026
Futbolcularımız, #PolisHaftası'nda üniformaları giydiler ve emniyetimizin farklı şubelerinde görev aldılar.
(Bekir Turan)