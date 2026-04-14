KONYA Haberleri

Konya’da 92 dakika arayla 2 deprem!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bu sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 09:06:24'te 1.2  büyüklüğünde kaydedilirken, ikinci sarsıntı ise 92 dakika sonra saat 10:38:23'te 3.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

İLK DEPREM DÜŞÜK ŞİDDETLİ OLDU

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilk deprem yerin yaklaşık 5.1 kilometre derinliğinde ve 1.2 büyüklüğünde ölçüldü. Merkez üssü Selçuklu ilçesi olan sarsıntı, şehir genelinde çok fazla hissedilmedi. 

İKİNCİ SARSINTI 92 DAKİKA SONRA GELDİ

İlk depremin ardından saat 10:38:23'te ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, derinliği yaklaşık 11.94 kilometre olarak açıklandı. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

BAŞKAN ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Uğur İbrahim Altay, depremlerin ardından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde deprem sarsıntısını hisseden hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah afetlerden muhafaza etsin” ifadelerini kullandı. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK 

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "14.04.2026 Saat 10.38 de Konya/Selçukluda 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar 112'ye ve AFAD'a bildirilen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi. 

(Meltem Aslan)

  • O
    ÖMER
    2 saat önce

    Hiç kimse hissetmedi yeminle, Aciklamasa haberimiz bile. Şirin görünmek için koca ile, Fırsatı kullanıyor bile bile.

