GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,550 TL
EURO
53,420 TL
STERLİN
61,716 TL
GRAM
6.316 TL
ÇEYREK
10.450 TL
YARIM
20.837 TL
CUMHURİYET
41.371 TL
GÜNCEL Haberleri

Kahire Toplantısı başladı

Kahire Toplantısı başladı
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantı, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor.

Dört ülke arasındaki ilk toplantı, 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti.

Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.

İran ile ABD anlaşması

İran ile ABD, 14 Haziran 2026'da Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, savaşın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşma, 18 Haziran 2026'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, savaşın sona erdirilmesine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve İran'a yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri de içeriyor.

Tarafların gelecek dönemde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konularını kapsayan nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 gün sürecek müzakerelere başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER