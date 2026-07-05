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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Adana’da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mert Müldür, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Yüreğir ilçesi Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Müldür'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobili, sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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