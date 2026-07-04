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Sağanakta can pazarı! Sulara kapılmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı

Sağanakta can pazarı! Sulara kapılmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı
İstanbul Beşiktaş’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beşiktaş'ta sağanak yağışın etkisiyle cadde üzerinde oluşan yoğun su akışı nedeniyle zor anlar yaşayan kadın, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tezgahlarını korumaya çalışan esnaf ile alışveriş yapan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilendi.

Öte yandan, sağanak yağış nedeniyle cadde üzerinde giriş katta bulunan ev ve iş yerlerini su bastığı görüldü.

Kaynak: İHA

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