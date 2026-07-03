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Restoranda Şiddet: Yabancı Turist Ailesine Saldırdı

Restoranda Şiddet: Yabancı Turist Ailesine Saldırdı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu bir turist eşi ve çocuklarını darp ederken, kendisine müdahale eden işletme çalışanı ve vatandaşlara da saldırdı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 01 Temmuz akşamı Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları ile bir restorana gelen yabancı uyruklu bir turist, henüz nedeni belli olmayan bir sebeple sinirlenerek eşine saldırdı.

Annelerini korumaya çalışan çocuklar başarılı olamazken, eşi olduğu iddia edilen adamın darbeleriyle yabancı uyruklu kadın yere düşerek bayıldı. Yabancı uyruklu kız ve erkek çocuğu da babalarının şiddetine uğrarken, adam kavgayı ayırmak isteyen restorandaki kişilere de sataştı. Saldırgan yabancı uyruklu adam restoranda bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın taraflarının şikayetçi olup olmadığı öğrenilemezken, kavga sonrası ailenin otellerine geri döndüğü bilgisi edinildi.

Kaynak: İHA

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