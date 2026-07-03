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Aksaray’da seyir halindeki otobüs devrildi: 44 yaralı

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Aksaray’da seyir halindeki otobüs devrildi: 44 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı.

Y.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 44 kişi yaralandı.

Y.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 44 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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