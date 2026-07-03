Bakanlık açıkladı! Araç içi multimedya yönetmeliği yayınlandı

Tartışma konusu olan araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulmayacak, cama monteli telefon tutucular kullanılacak. Araçlardaki ses sistemlerine yeni standart getirildi.

İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ortak yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı,

Yönetmelikle, sürücülerin yolu görmesini engelleyecek sistemlerin araç içlerine yerleştirilmesi yasaklandı. Yönetmelikte, bu bölümde yer alacak sistemler için belirli bir tanımlama getirildi ve şöyle denildi:

5 CM SINIRI GETİRİLDİ

"Sürücü görüş alanı içerisinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya/araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını/cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaktır. Aracın üretimindeki donanımlar saklı kalmak üzere sürücünün görüş alanında, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu istisna kapsamında değerlendirilir ve görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmez.”

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, araç içi ses ve görüntü sistemlerine yeni düzen getirildi.

"Araçtaki ses cihazlarını, sesi araçtan dışarıya taşacak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak yasaktır.” denilen yönetmelikte, aykırı davrananlara ceza uygulanacağı tekrar edildi. Yönetmelikle, araç içlerinde ses ve görüntü sistemlerinin yeni tanımları yapıldı. Yönetmelik şöyle:

ARABA KULLANIRKEN VİDEO İZLEMEK YASAK

"Sürücülerin seyir halinde iken izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video veya televizyon yayını izlemeleri yasaktır. Bu bent hükümlerine uymayanlara Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır. Sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullanılan cihazlar, araç içi ve dışını gösteren kamera ve kayıt cihazı ile aracın kontrolü ve sistem ayarlarına ilişkin cihazların sayılan bu amaçlarla kullanımı birinci cümle kapsamında değerlendirilmez.”

SES SİSTEMLERİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

"Araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaktır. Araçların bagaj kısmında ilave bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilir. İlave sistemlerin belirlenen standartlara aykırı veya bagajda birden fazla bulunması veya sesin araçtan dışarı taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanıldığının tespiti halinde Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.”

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, telefon tutucular ve araç kameralarıyla ilgili, "Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak." bilgisini verdi.

Dikiz aynasına asılan aksesuarlara ilişkin Çiftçi, koku ve benzeri aksesuarların sürücünün görüş alanını kapatmadığı müddetçe yasak kapsamında olmayacağını paylaştı.

Çiftçi, multimedya ve akıllı ekranlarla ilgili, "Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak." ifadesine yer verdi.

Araç içi ses sistemlerine ilişkin Bakan Çiftçi, belirlenen teknik standartlara uygun sistemlerde subwoofer ve amplifikatörlerin kullanılabileceğini ve ses araç dışına taşmadığı sürece cezai işlem yapılmayacağını söyledi.

Çiftçi, "Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek." dedi.

Çiftçi, otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edileceğini bildirerek, "Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi