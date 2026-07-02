Konya’da küçücük çocuğu dövüp öldürmekle tehdit etti!

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşandığı öne sürülen olayda, elinde çapayla bir eve gelen kişinin patenli bir çocuğu darbettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
İddiaya göre olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Karaaslan Hadimi Parkı yakınlarındaki bir evde meydana geldi. Görüntülerde, yanında elinde çapa bulunan bir kişinin bir evin girişinde ayağında paten bulunan çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor.
Çocuğu yere düşürüp müdahalede bulundu
Görüntülerde, çapayı bir kenara bırakan kişinin çocuğu kolundan tutarak yere düşürdüğü ve ardından birkaç kez fiziksel müdahalede bulunduğu, çocuğun ise kendisini korumaya çalıştığı anlar yer alıyor.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken büyük tepki çekti. Çocuğun yakınlarının konuyla ilgili güvenlik güçlerine şikayette bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alındı
Olayın sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesinin ardından, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Saldırganın aile bağlantısı ortaya çıktı
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin, çocuğun babasının amcası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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