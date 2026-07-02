Konya’daki enstitüde yangın çıktı!

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü kampüsünde yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, enstitüye ait arazöz ve iş makineleriyle ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, ekili tarım arazilerine ve kampüs içerisindeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
(Meltem Aslan)