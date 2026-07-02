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KONYA Haberleri

Konya’da 28 yaşındaki genci hayattan koparan kaza! Toprağa verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da 28 yaşındaki genci hayattan koparan kaza! Toprağa verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Veli Edebali (28), düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adalet Mahallesi sakinlerinden Ahmet oğlu Veli Edebali'nin cenazesi, 2 Temmuz Perşembe günü (Bugün) saat 10.00'da 4 Nolu Musalla'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi, yakınları ve sevenleri genç yaşta hayatını kaybeden Edebali'ye son görevlerini yerine getirdi.

OTOMOBİL TAKLA ATIP BAHÇEYE SAVRULDU

28 yaşındaki Veli Edebali, Karapınar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Atış Poligonu Caddesi'nde kullandığı 42 BFU 809 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti.

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine savrulmuş, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemişti.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Genç yaşta hayata veda eden Veli Edebali'nin vefatı ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğdu. Karapınar'da yaşanan acı kazanın ardından incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

(Meltem Aslan)

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