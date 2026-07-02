Yalıhüyük’te Şeker Pancarı Tarlalarında saha kontrolleri yapıldı

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda, üretim alanları yerinde incelenerek bitki gelişimi ve tarımsal üretim süreci değerlendirildi.
Kontroller kapsamında şeker pancarlarının gelişim durumu incelenirken, hastalık ve zararlı etmenlere karşı da detaylı değerlendirmeler yapıldı. Teknik ekipler ayrıca üreticilere bitki sağlığı, bakım uygulamaları ve verimliliğin artırılmasına yönelik teknik bilgi vererek doğru tarım uygulamaları konusunda bilgilendirmede bulundu.
Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya ve saha çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.
(Bekir Turan)